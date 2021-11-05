К чему ведет дерусификация, или Украина на пороге новой гражданской войны

05.11.2021 10:45 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен превратить подрастающее поколение своей страны в антироссийское «пушечное мясо».

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зеленскому оказалось мало безумной «деккомунизации» Порошенко, поэтому он ударными темпами проводит жёсткую «дерусификацию». Западная Зе-марионетка методично и исправно выполняет указания кураторов, искореняя родной для украинского населения русский язык. Вместо разрешения экономического и энергетического кризиса на Украине, «слуги» народа намерены перевести на «мову» названия городов, которые исторически носили русские названия. Таким образом, постмайданные чиновники продолжают отвлекать внимание населения от насущных проблем.

С ура-патриотичной «мовной» инициативой выступил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь. По его мнению, должны быть переименованы такие населенные пункты: Северодонецк – в «Північнодонецьк», Южноукраинск – в «Південноукраїнськ», Спокойствие – в «Спокій» и десятки других городов .

Креминь намерен «привести географические названия в соответствие с правописанием, стандартам государственного языка». Коль уж «слуги» продолжают варварскую политику жёсткой украинизации, в таком случае, «подогнать» под Конституцию они должны не так давно переименованный посёлок городского типа Нью-Йорк (Новгородское).

По логике Зе-маргиналов, пгт должен стать Новим Йорком.

Бездумно переименовывая города, посёлки и сёла «зелёная» власть ювелирно оттачивает преступную политику попередника Порошенко. «Слуги» хотят уничтожить в украинцах их русскость. Это ведь молодёжь и люди преклонного возраста не примут подобные «назви» и продолжат называть свои города так, как они исторически назывались. Но сегодняшние дети лет через 10-15 (если к тому моменту Украина продолжит своё существование) будут говорить на «зеленском» слэнге, понятия не имея, что несколько лет назад был такой город, как, к примеру, Северодонецк.

Безусловно, есть в дерусификации Зеленского и коррупционная сторона вопроса. В то время, когда в «незалежной» нет денег на газ и уголь, дивным образом средства находятся на переименование городов. Ведь, поменяв «назву», нужно переделывать документы населения, печати, вывески – то есть у «слуг» появилась лазейка, через которую можно вновь отобрать деньги у нищих украинцев. Перед нами – обыкновенный фашизм по-зеленски.

Оголтелый национализм Зе-власти всё сильнее вызывает отторжение у здравых украинцев. Кроме того, «деруссификация» Зеленского провоцирует очередной мощный раскол в обществе, который может дать толчок началу очередной гражданской войны в «незалежной».

Если украинцы, не оказывая сопротивления «зеленским инициативам», будут дома шёпотом роптать на безумные нововведения Зе-власти, ничем хорошим для людей это не закончится. Если украинские граждане сегодня будут бездействовать, то завтра их дети станут реальным инструментом (пушечным мясом) в западном проекте «Украина – антиРоссия».