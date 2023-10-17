«К чертовой матери!»: в Раде уже требуют наказать тех, кто «ложился под МВФ»

Вадим Москаленко .  
17.10.2023 22:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 316
 
Дзен, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Соглашения с МВФ оказались очень невыгодными для Украины, а значит те, кто торговался с западными банкирами, должны уйти в отставку.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашения с МВФ оказались очень невыгодными для Украины, а значит те, кто торговался с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«И когда мы говорим сейчас о том, что необходимы деньги, подумайте, пожалуйста, а что будет с украинским бизнесом. Что вы сейчас кормите всех мантрой о требованиях МВФ. Тогда, пожалуйста, всех, кто вел переговоры с МВФ и не смог отстоять продление моратория на плановые документальные проверки, потому что все остальные и так разрешены – плановые документальные, пожалуйста, в отставку, в отставку – к чертовой матери!

Вы посмотрите, что делается с бизнесом в Украине. Зачем вы сейчас лапшу эту вешаете на уши. Проиграли переговоры с МВФ, еще раз говорю, в отставку, нечего вам тут делать!», – потребовала Южанина.

Она отметила, что из-за коррупции, повышенных налогов и неадекватной бюрократии всё работоспособное население сбежит из Украины.

«Когда страна в войне, когда нас кормит действительно малый и средний бизнес, вы сейчас провоцируете к тому, чтобы они все перерегистрировались и ушли из Украины», – подытожила депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть