«К чертовой матери!»: в Раде уже требуют наказать тех, кто «ложился под МВФ»

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Соглашения с МВФ оказались очень невыгодными для Украины, а значит те, кто торговался с западными банкирами, должны уйти в отставку.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И когда мы говорим сейчас о том, что необходимы деньги, подумайте, пожалуйста, а что будет с украинским бизнесом. Что вы сейчас кормите всех мантрой о требованиях МВФ. Тогда, пожалуйста, всех, кто вел переговоры с МВФ и не смог отстоять продление моратория на плановые документальные проверки, потому что все остальные и так разрешены – плановые документальные, пожалуйста, в отставку, в отставку – к чертовой матери! Вы посмотрите, что делается с бизнесом в Украине. Зачем вы сейчас лапшу эту вешаете на уши. Проиграли переговоры с МВФ, еще раз говорю, в отставку, нечего вам тут делать!», – потребовала Южанина.

Она отметила, что из-за коррупции, повышенных налогов и неадекватной бюрократии всё работоспособное население сбежит из Украины.

«Когда страна в войне, когда нас кормит действительно малый и средний бизнес, вы сейчас провоцируете к тому, чтобы они все перерегистрировались и ушли из Украины», – подытожила депутат.