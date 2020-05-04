К Дню Победы немцы готовят России неприятный сюрпирз

04.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Европейцы в очередной раз пытаются помешать строительству газопровода «Северный поток-2», завершенного уже на 93%. Так, Федеральное сетевое агентство ФРГ намерено отклонить заявку на освобождение газопровода от новых требований газовой директивы ЕС, по которым газопровод не может принадлежать «Газпрому» более чем на 50%.

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно вступившей в прошлом году в силу обновленной директивы, половина мощностей газопровода должна принадлежать иным поставщикам, независимым от «Газпрома», что ставит под вопрос сроки окупаемости проекта и его выгодность для РФ. Окончательное решение по этому вопросу Федеральное сетевое агентство ФРГ должно принять 8 мая.

«Формальный повод для возможного отказа в освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС — газопровод не был достроен к маю 2019 года. Тогда бы он под видоизмененную доктрину на законных основаниях не попадал. Мотивировка Nord Stream 2 AG (проектная компания, учрежденная «Газпромом» для строительства «Северного потока-2») – к тому времени строительство уже было начато и в него были вложены значительные средства», – говорится в сообщении.