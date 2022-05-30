К Донецку подтянули гаубицы НАТО. Жесточайший обстрел

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Новости Украины

В воскресенье Донецк подвергся жесточайшему обстрелу. Под украинский огонь попали даже тыловые районы, чего не было с 2015 года. Есть погибшие мирные жители – две женщины, многочисленные раненые среди которых дети.

«Разговариваю со «знающими людьми» из Донецка. Практически все в один голос говорят, что обстрел тыловых районов Донецка сегодня стал возможен, потому что под Донецк прибыли натовские пушки. Напоминаю, Донецк находится на левом берегу Днепра, а пушки привезли по железной дороге с правого берега по железнодорожному мосту», – комментирует журналист Александр Чаленко, выходец из Донбасса.

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Он эмоционально возлагает вину за жертвы на бывших кураторов «украинского направления», склонивших руководство России к подписанию договоренностей с Украиной и остановивших наступление ополчения.

«Считаю, что мудака-комбинатора Суркова надо поселить в обстреливаемые районы Донецка. Естественно, подселив к нему тех, кто дал команду в сентябре 2014 года остановить наступление. Вот скажите мне, путем каких логических умозаключений эти люди пришли к выводу, что врага не надо гнать от Донецка?» – возмущается Чаленко.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков отмечает, что обстрел Донецка продолжался, поскольку не удавалось подавить огневые точки ВСУ ударами российской авиации.

«Видимо – издалека бьют и хорошо прикрыты ПВО (спасибо тем нашим стратегам из МО и ГШ, которые за три с лишним месяца так и не удосужились разбить мосты и акведуки на железнодорожных путях к польской границе)», – комментирует Стрелков.

Военкор Андрей Руденко отмечает, что ВСУ били по Донецку хаотично.

«Запад любезно поставил националистам оружие, которое они используют против мирных жителей. Стреляют, видимо, совершенно не целясь. Разрушают дома, школы, дороги и другую инфраструктуру. Такое ощущение, что эти «герои» решили за раз выпустить весь боекомплект по людям. Вымещая месть за свои неудачи на фронте. Я уже вижу, как эти подонки, попав в плен, стоят оборванные с испуганными опущенными глазами, кляня свою власть за то, что якобы их послали не по их воле воевать. И вообще, они медики и водители. И со слезами на глазах рассказывают, что они хотят домой», – отмечает Руденко.