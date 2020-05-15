К этому всё идёт: На украинском ТВ агитируют за запрет Московского Патриархата

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские нацисты требуют, чтобы вслед за запретом неугодных партий и СМИ, изгнания, убийства или ареста инакомыслящих граждан, Киев на официальном уровне ввел бы запрет деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата за «пропаганду Русского мира».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (прихожане УПЦ МП – прим. ред.) говорят, что они православные, при этом ходят в церковь, которая… не исповедуют религию, а занимается пропагандой Русского мира. Они не имеют права этого делать.

Государство должно запретить российскую церковь как пропагандистскую организацию, которая работает в пользу России.

УПЦ МП – это пропагандисты, которые загрязняют умы украинцев, это не каноническая организация», – заявил он.

Также нацист добавил, что те, кому не нравится фашистская политика Украины, должен уехать в Россию.

«Александр Усик как спортсмен так же, как и Василий Ломаченко и другие спортсмены – должны молчать. А если они начинают говорить про политику, то их речь должна быть ответственной перед страной и народом. Не нравится, что творится на Украине – пакуй чемоданы и уезжай в Россию.

Или сдавай украинское гражданство и не рассказывай нам тут глупостей», – потребовал Мирошниченко.