15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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К гей-параду в Киеве присоединятся 5 тысяч аваковцев

Так называемый «Марш равенства» – шествие представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по Киеву, которое в украинской столице пройдет 17 июня, будут охранять порядка пяти тысяч полицейских. Об этом на брифинге в Киеве заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, также будут задействованы подразделения спецназа и следственно-оперативные группы.

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«Ожидается количество, которое будет принимать участие, – порядка пяти тысяч. Безусловно, что и соответствующее число правоохранителей Министерства внутренних дел будет около пяти тысяч. А непосредственно, которые будут обеспечивать правопорядок во время марша, – мы будем уже определяться, исходя из обстановки, которая будет складываться – какую группу, какую категорию, какие подразделения Национальной полиции мы будем привлекать для того, чтобы оперативно реагировать на все внештатные ситуации, которые могут возникнуть. Безусловно, предусматриваем и резервы, и спецподразделения и следственно-оперативные группы», – заявил Яровой.

Ранее украинские националисты призвали препятствовать проведению гей-парада, заявив о намерении провести свою контракцию в центре Киева.