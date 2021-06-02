К годовщине бомбежки Луганска дети из прифронтового Кировска исполнили пронзительную песню про город на передовой

02.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Детский Театр песни «Консонанс» из Кировска (ЛНР) исполнил и записал кавер на песню Игоря Сивака «Город на передовой».

Исполнением песни, посвященной Луганску, кировчане приурочили к годовщине бомбежке столицы ЛНР боевой авиацией ВСУ.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», детский ансамбль «Консонанс» из города Кировск в ЛНР, пригороды которого проходят по линии соприкосновения в Донбассе, исполнил песню одесского автора-исполнителя Игоря Сивака, ныне проживающего в Крыму. Коллектив выбрал песню «Город на передовой», чтобы таким образом почтить память жертв первой бомбардировки Луганска боевой авиацией Украины, которая произошла 2 июня 2014 года.

«Образцовый театр песни «Консонанс» под руководством Натальи Грицуновой из города Кировска (ЛНР) записал мою песню, – написал в аннотации к ролику Игорь Сивак. – Дети, семь лет живущие на передовой, исполнили «Город на передовой». Вглядитесь в их лица, вслушайтесь в интонации. Они поют песню, которую на интуитивном уровне понимают больше, чем взрослые, живущие вдалеке от этой войны. Низкий поклон всем, кто помог осуществить этот проект. Да, картинка аскетичная. Дворец культуры Кировска помнит ещё самого Стаханова. Современного оборудования для записи аудио и видео нет. Съёмочные группы центральных телеканалов доезжают до Кировска редко. Несмотря на это, коллектив продолжает трудиться и радовать жителей прифронтового Кировска своими песнями».

Также автор песни отметил, что хотел бы, чтобы лица рано повзрослевших детей увидели на Украине.

«ВСУ продолжают стрелять по этим детям, по их сёстрам и братьям, родителям, бабушкам и дедушкам. И это не метафора. Это буквально. Кировск находится на линии огня. ЛБС проходит по окраинам посёлков этого города. Ради чего? Какие европейские ценности вы воплотили? Сколько ещё вам нужно убить людей, чтобы наступило ваше «светлое европейское будущее?», – задается вопросом Сивак.

2 июня 2014 года боевой штурмовик Су-25 украинских ВВС нанес удар по зданию Луганской областной государственной администрации. В результате попадания погибли восемь человек – все гражданские, из них – четыре женщины, в том числе министр здравоохранения ЛНР Наталья Архипова. Тридцать человек получили тяжелые ранения.