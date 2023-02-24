К годовщине СВО в УПЦ молятся за ВСУ и собирают деньги карателям, разрушающим монастыри

Нацистами из ВСУ практически полностью уничтожен Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, расположенный в селе Никольском Волновахского района Донецкой области и входивший в состав Донецкой епархии УПЦ. Он был основан в 1998 году схиархимандритом Зосимой (Сокуром) (1944-2002), которого многие православные верующие почитают как старца и прозорливца.

Монастырь объединял в себе две обители – мужскую Свято-Васильевскую и женскую Свято-Николаевскую. Являлся самым большим из вновь основанных монастырей. Состоял из 6 храмов, в том числе – Успенского собора, выстроенного по завещанию старца после его кончины и представлявшего собой точную копию Успенского собора в Московском Кремле.

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Именно отец Зосима предсказал Виктору Януковичу (тогда еще донецкому губернатору) тяжелые испытания во власти и призвал православных на Украине всегда оставаться с Русской Церковью. Вот каким было его духовное завещание:

«Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия – беззаконная или «законная», – автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским… Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они не каноничные и беззаконные. Твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви. В случае отпадения от единства Русской Православной Церкви, — правящего архиерея не существует, монастыри переходят в ставропигиальное управление, под омофор Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Патриарх не откажет и примет под свой омофор. Если сие будет невозможно, то монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность… Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам, братья, сестры и все молящиеся в обители нашей: держитесь Русской Православной Церкви — в ней спасение».

Несомненно, что именно по этой причине нацисты, ненавидящие старца и РПЦ, сделали все, чтобы стереть монастырь с лица земли. Постоянным обстрелам в нем подвергаются священники, монахи, монахини, престарелые насельники. Гибнут невинные люди.

Видео его уничтожения выложил ТГ-канал «Правблог» с таким комментарием:

«Православный монастырь сносят с лица земли «Хаймерсами». Видео страшное. Его нельзя комментировать, поскольку просто не найти слов для того, чтобы описать увиденное. И ведь это бьют по монастырю, где нет солдат, оборонительных сооружений и техники! И никто не боится совершать это откровенное военное преступление… В данном контексте возникает только один вопрос – а какова церковная реакция на уничтожение обители УПЦ? Жутко, но ответ еще страшнее, чем видео. Ибо реакция… никакая. Практически абсолютная тишина. Нет никаких воззваний, никаких сборов помощи, никакой более или менее серьезной поддержки… А ведь, если хотя бы сотую часть упомянутого сделала не украинская армия, то реакция была бы мгновенной. Были бы и гневные заявления, и обличения, и призывы к мировой общественности. И от понимания этого становится еще страшнее».

Впрочем, церковная реакция – не на это конкретное преступление отдельно, а на все злодеяния украинских палачей – все же налицо. Некоторые архиереи и священники УПЦ ее демонстрируют регулярно, креативно и с удовольствием. Заключается она в полной поддержке ВСУ и нацистов – материальной, моральной и, так сказать, «духовной». В том смысле, что их не только снабжают автомобилями, бронежилетами и прочей амуницией, продуктами, лекарствами и другой «гуманитаркой», не только собирают для них деньги. Но и фактически активно пропагандируют их «подвиг» против «страны-агрессора» и молятся за них.

Новое свидетельство такой позиции иерархов – письменное благословение Блаженнейшего митрополита Онуфрия 24 февраля, в годовщину начала СВО, на молитвы о здравии украинских военнослужащих и членов их семей. Накануне этой даты, к празднику Сретения и после него, по благословению предстоятеля УПЦ в церквях проводились сборы средств для «захисныков», о чем торжественно сообщалось в церковных СМИ и пабликах.

Так, например, архиепископ Виктор (Коцаба) радостно отрапортовал на своей странице в признанном в РФ экстремистском Фейсбук, что в его Свято-Ольгинском соборе проводится благотворительная акция по сбору средств для потребностей армии. И выложил коллаж, где эти самые вояки с автоматами стоят на фоне собора, типа защищая его. Интересно, что сам Коцаба являлся в свое время членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Но теперь у него другие интересы, которые он воплощает на ниве руководства админаппаратом Киевской епархии – в том числе, и в организации подобных акций, как следует понимать.

Еще один протоиерей насобирал во время подобной акции 15 тыс. грн, вроде как для раненых в госпиталях. Ну что же, спасибо, что не на оружие. Этот деятель еще несколько лет назад активно сотрудничал с Российским посольством и участвовал в посольских мероприятиях, поэтому не указываем его имя, чтобы даже его не подводить «под монастырь».

Что же касается пострадавших монахов и монахинь в Николо-Васильевских обителях и других храмах, разрушенных ВСУ, обездоленных бахмутовцев и иных жертв этих самых вояков, задача сбора средств для них, как явствует из сообщений, не ставилась.

Об этой однобокости позиции высшего архиерейства мы продолжаем разговор с нашими знакомыми киевлянами, русскими прихожанами Ниной, Олегом и Николаем, а также с послушником с западной Украины по имени Василий.

ПолитНавигатор:

– К годовщине СВО в церковных пабликах, и не только, неоднократно начала появляться такая новая «мулька»: коллажи, где укрохерои гордо стоят с автоматами на фоне храмов. Типа они – защитники не только «Неньки», но и Церкви, которая молится за них и всячески опекает. Однако среди этих «фоток» нет ни единой, где показано было бы, как на деле подонки из ВСУ «защищали», например, Николо-Васильевский монастырь и другие разрушенные ими храмы. Мало того, на данную тему высшее церковное руководство не распространяется вовсе, тишина полная. Что можно об этом всем сказать?

Нина:

-Видимо, оно надеется, что такой «патриотизм» позволит ему получить индульгенцию от властей. Хотя давно ясно, что у зеленских сатанистов четко выработанная линия на запрет УПЦ, и никакие подобные реверансы ее не изменят. А что касается «защитников», то да, среди них «захожан» УПЦ много, и венчаются они сейчас массово перед уходом на фронт в наших храмах. Но в том-то вся штука, что большинство из них – люди невоцерковленные и, по сути, ничего не знающие ни о Церкви, ни о канонах.

Потому с ненавистью и стреляют по «не своим» монастырям и храмам. А если прикажут – возможно, смогут и по «своим». Не дай Бог, конечно… Но если Онуфрий и другие считают, что на них можно положиться как на защитников, то, думаю, они очень ошибаются. Положиться можно на подлинно верующих, готовых ради Церкви на молитвенные стояния, Крестные ходы… Которые сейчас не благословляются.

Василий (перевод с украинского):

– В августе прошлого года мы, верующие жители Каменец-Подольского, решили, как мы это делали ежегодно к празднику Успения Пресвятой Богородицы, собраться и пройти Крестным ходом к Почаевской Лавре. Обычно на такие ходы давалось благословение высшего церковного начальства, но в этот раз мы его не получили. К сожалению, уже тогда оно стало опасаться православных Крестных ходов, видимо, потому что в стране, мол, военное положение, запрет массовых собраний и тому подобное.

Однако мы все-таки пошли! Если бы вы знали, каких издевательств, побоев, угроз мы натерпелись от врагов Христа и Церкви! Они подлавливали нас практически на всем пути следования, избивали дубинами. Иногда приходилось делать крюк по 30 километров, чтобы добраться до Лавры… И никто нас не защищал, никакая полиция. И никакая армия!

Олег:



– Экзарх РПЦ в Африке митрополит Леонид сказал, что Крестные ходы стали неугодны некоторым, так сказать, ктиторам, то бишь, благотворителям УПЦ еще с 2016 года, когда соединились восточный и западный ходы в Киеве, а Порошенко со всей камарильей от страха сбежал, ожидая «церковного майдана». Конечно, Крестный ход – это огромная духовная сила, она могла бы низвергнуть поганую власть. Но руководство УПЦ с этой властью заигрывало, потому что с ней хотели оставаться в ладу некоторые олигархи – спонсоры Церкви. В частности, Ахметов. Кстати, не исключено, что именно он «пролоббировал» благословение для Порошенко на президентство в 2015 году: ведь с этим подонком на пару он шустрил на Донбассе, с торговлей углем и т.д. Добиться благословения Ахметов мог, вероятнее всего, через миллиардера Новинского, ведь это его бизнес-партнер. Лично Блаженнейший рукополагал его в диаконы, как, кстати, еще одного «благотворителя», Добкина.

Нина:

-То, что Добкин («Допа и Гепа») – диакон, вообще в голове не укладывается! Только получил сан – и поскакал воевать с «орками», лицемер…

Олег:

– Ну вот, а у высшего архиерейства уложилось. Кстати, еще по поводу Крестных ходов. Один Блаженнейший все-таки благословил в прошлом году. Тот самый, ради спасения подонков из «Азова» в Мариуполе, на ахметовской «Азовстали». Уж не с его ли подачи?

Николай:

Прямо не хочется верить, что для некоторых представителей священноначалия все решают деньги… Блаженнейший, хочу надеяться, не таков. Просто на него очень давят. Я думаю, тут дело вот в чем. И архиереям, и простым священникам бывает трудно устоять от искушения идти на уступки своим благотворителям. Те ведь дают деньги, помогают материально и так далее. Как им потом отказать в просьбе? На такое способны только святые, твердые в духе люди. Как Серафим Саровский, который прогнал князя Трубецкого, когда тот пришел за благословением, потому что провидел, что тот готовит цареубийство… Но это все было в единой тогда еще Русской Церкви, от которой упомянутое священноначалие теперь отреклось. И эта история – не про него. К большому сожалению, конечно.