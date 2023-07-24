К гонениям на православных Киев готовился, вскармливая «Меджлис» в Крыму

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Нынешние гонения на Русскую Православную Церковь предугадывались в действиях украинских властей в отношении мусульман в Крыму.

Об этом в интервью «Соловьев. Лайф» заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те ужасающие решения по отношению к традиционным религиозным организациям мы осуждаем и в то же время понимаем, как к этому долго они шли. Потому что это было видно и по Крыму. Ведь запрещенная в России организация так называемый «меджлис» вела там действия, которые не согласуются с законом. Общественная организация управляла религией, она назначала даже имамов», – сказал Крганов.

По его словам «Меджлис» занимался только освоением зарубежных грантов и не представлял крымских татар.

«Их деятельность заключалась не в созидании, а в разрушении. Их представители в городах и районах просто делили финансовые потоки и решали свои экономические вопросы. А им платили дань за то, что они крышевали», – сказал Крганов.

Он считает, что силовые структуры легко использовали «Меджлис», чтобы разжигать межнациональную и межконфессиональную рознь в Крыму.

«Им нужны были акторы, которые бы выполнили их волю. Их выбрали, для них создали условия. Они специально приняли либеральное законодательство, чтобы многие запрещенные в России и других государствах организации там действовали (Хизб-ут-Тахрир и другие) и свободно вели деятельность», – подчеркнул Кргнанов.