Опасный сценарий: перспективы и последствия украинских ударов по ЗАЭС

Олег Кравцов.  
30.06.2023 08:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 489
 
Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Происшествия, Россия, Украина, Экология


Особо страшных последствий в случае удара ВСУ по Запорожской АЭС быть не должно, но киевский режим попытается раскачать ситуацию, чтобы обвинить Россию, под контролем которой находится объект.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор АНО «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров.

Особо страшных последствий в случае удара ВСУ по Запорожской АЭС быть не должно, но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он говорит, что реакторы на ЗАЭС достаточно устойчивы в случае возникновения аварийной ситуации, а потому катастрофических последствий может и не быть, хотя все зависит от украинской стороны.

«На Запорожской АЭС может, ко всему прочему, начаться обстрел площадки, чтобы убрать со станции людей. Сам по себе реактор может еще долго «жить» даже в аварийной ситуации. Но если со станции выбьют специалистов, это уже может привести к действительно чему-то очень серьезному», – сказал Уваров в интервью «Московскому комсомольцу».

У него поинтересовались, что будет, если ракета попадет непосредственно в реактор.

«Можно сказать одно – до сердцевины энергоблока, до активной зоны, добраться не так-то просто. Ракете надо пройти достаточно длинный путь. При попадании ее в реактор могут быть выведены из строя части систем, которые обслуживают реактор. Но все системы дублируются. Выйдет из строя одна, включится резервная.

Второй момент – реактор окружает бетонное здание, которое удерживает внутри радиоактивные вещества. При попадании ракеты радиоактивные вещества, которые могут появиться в начале аварии, через отверстие в стене вырвутся наружу.

ВСУ могут метить и в сухое хранилище отработавшего свое ядерного топлива, которое находится под открытым небом. На специальной площадке стоят бетонные бочки высотой с двухэтажный дом, куда заложены отработавшие топливные сборки», – предупредил аналитик.

По его словам, самые активные изотопы там уже распались, потому что отработавшее топливо старое.

«Оно не настолько горячее, поэтому охлаждается воздухом. Попадание ракеты в сухое хранилище приведет к локальному радиационному заражению. Будет загрязнена окружающая территория, может быть, самой этой площадки. Но к серьезным последствиям это не приведет», – считает собеседник издания.

Он не исключает, что у Киева «может лежать на столе план какой-то диверсии».

«Даже если это не приведет к каким-то значительным результатам, всегда можно разыграть нужный киевскому режиму сценарий. Начнут сразу бегать по всей Украине с дозиметрами. А части территорий там еще со времен Чернобыля остаются загрязненными. Будьте уверены, что найдут «горячие» следы, какое-нибудь старое загрязнение, советское наследие, и будут указывать на Запорожскую АЭС и Россию.

Запорожская атомная электростанция находится практически на линии боевого соприкосновения. На другой стороне обмелевшего ныне Каховского водохранилища находится город Марганец, где стоят ВСУ. Расстояние по прямой до ЗАЭС — чуть более 16 километров. И станция остается хорошей мишенью», – резюмировал Уваров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть