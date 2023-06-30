Опасный сценарий: перспективы и последствия украинских ударов по ЗАЭС

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Особо страшных последствий в случае удара ВСУ по Запорожской АЭС быть не должно, но киевский режим попытается раскачать ситуацию, чтобы обвинить Россию, под контролем которой находится объект.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор АНО «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров.

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Он говорит, что реакторы на ЗАЭС достаточно устойчивы в случае возникновения аварийной ситуации, а потому катастрофических последствий может и не быть, хотя все зависит от украинской стороны.

«На Запорожской АЭС может, ко всему прочему, начаться обстрел площадки, чтобы убрать со станции людей. Сам по себе реактор может еще долго «жить» даже в аварийной ситуации. Но если со станции выбьют специалистов, это уже может привести к действительно чему-то очень серьезному», – сказал Уваров в интервью «Московскому комсомольцу».

У него поинтересовались, что будет, если ракета попадет непосредственно в реактор.

«Можно сказать одно – до сердцевины энергоблока, до активной зоны, добраться не так-то просто. Ракете надо пройти достаточно длинный путь. При попадании ее в реактор могут быть выведены из строя части систем, которые обслуживают реактор. Но все системы дублируются. Выйдет из строя одна, включится резервная. Второй момент – реактор окружает бетонное здание, которое удерживает внутри радиоактивные вещества. При попадании ракеты радиоактивные вещества, которые могут появиться в начале аварии, через отверстие в стене вырвутся наружу. ВСУ могут метить и в сухое хранилище отработавшего свое ядерного топлива, которое находится под открытым небом. На специальной площадке стоят бетонные бочки высотой с двухэтажный дом, куда заложены отработавшие топливные сборки», – предупредил аналитик.

По его словам, самые активные изотопы там уже распались, потому что отработавшее топливо старое.

«Оно не настолько горячее, поэтому охлаждается воздухом. Попадание ракеты в сухое хранилище приведет к локальному радиационному заражению. Будет загрязнена окружающая территория, может быть, самой этой площадки. Но к серьезным последствиям это не приведет», – считает собеседник издания.

Он не исключает, что у Киева «может лежать на столе план какой-то диверсии».

«Даже если это не приведет к каким-то значительным результатам, всегда можно разыграть нужный киевскому режиму сценарий. Начнут сразу бегать по всей Украине с дозиметрами. А части территорий там еще со времен Чернобыля остаются загрязненными. Будьте уверены, что найдут «горячие» следы, какое-нибудь старое загрязнение, советское наследие, и будут указывать на Запорожскую АЭС и Россию. Запорожская атомная электростанция находится практически на линии боевого соприкосновения. На другой стороне обмелевшего ныне Каховского водохранилища находится город Марганец, где стоят ВСУ. Расстояние по прямой до ЗАЭС — чуть более 16 километров. И станция остается хорошей мишенью», – резюмировал Уваров.