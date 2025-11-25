«К концу года баллистику будем клепать как горячие пирожки» – создатель укро-ракеты «Фламинго»

Вадим Москаленко.  
25.11.2025 13:02
  (Мск) , Киев
Агитпроп Зеленского продолжает кормить «громадян» баснями о новой ракете «Фламинго», способной переломить ситуацию на фронте (появлявшиеся сообщения о перехвате первых таких ракет свидетельствовали о довольно слабых характеристиках, но потенциальной опасности в случае массового одновременного запуска).

Обслуживающая Банковую пропагандистка Наталья Мосейчук выпустила интервью с конструктором «чудо-оружия» Денисом Штилерманом, хотя в теории он должен был бы остаться засекреченным автором опасной для противника разработки.

На вопрос, сколько компания производит крылатых ракет, он ответил, что 3 в сутки, однако производство можно увеличить, всё зависит от заказа и финансирования:

«Подчеркну, всё было разработано с целью, чтобы это можно было очень легко масштабировать в любом количестве».

«Не знаю [сколько производят русские], может, штук 200-300 в год. Это менее чем одна в день. Я подчеркну, она у нас может быть такой несуразной, некрасивой, но она очень легко производится. Там нет ничего сложного. Более того, она не требует высококачественных специалистов. Тренировки – месяц, и человек может собирать. Вся конструкция на то и направлена, чтобы очень легко было масштабировать», – похвастал Штилерман.

Более того, воодушевил он телезрителей, – уже вскоре Украина начнёт массово производить баллистические ракеты.

«Масштабы? Всё то же самое, будут вылетать, как пирожки. Тоже всё очень просто и очень массово», – пообещал укро-конструктор.

