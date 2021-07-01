К концу года Украину потрясут скандалы с переделом земли

01.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинским собственникам земельных участков пора проверять в госгеокадастре и реестре прав на землю, принадлежат ли им еще те участки, которые у них были в собственности раньше, поскольку скоро начнется массовый захват сельскохозяйственных земель.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Если так называемая земельная реформа Зеленского будет действовать в рамках уже принятых актов и не будет изменена, то можно прогнозировать очень тяжёлые последствия. Для самой земли, для людей, потерявших эту землю, для государства в целом, для территориальных общин, сельских территориальных общин, которые будут исчезать в случае появления крупных латифундистов, которым абсолютно всё равно – живёт украинское село или исчезло, они обрабатывают свою землю.

То есть, вот эта история команды Зеленского про то, что запускается рынок земли и сейчас к нам придут невероятные капиталы, у нас вырастут невероятные урожаи, Украина станет самой инвестиционно привлекательной и здесь будет город-сад, эта история – ложь. И мы сможем в этом убедиться. Конечно, не в июле месяце, пока основные игроки будут присматриваться к рынку, пробовать первые сделки. Но ближе к концу года нас будет трясти от обилия историй, связанных с обезземеливанием, рейдерством, вмешательством в земельные вопросы и так далее. Я хочу попросить уже сейчас всех собственников земли сельскохозяйственного назначения, всех собственников паев, обратиться в госгеокадастр и проверить наличие собственного земельного участка, его регистрацию, и обратиться в реестр прав через нотариуса, и также проверить этот земельный участок – он еще у вас? Он вам принадлежит? Каковы его размеры? Точно ли они совпадают с вашими размерами? Для того, чтобы в дальнейшем не ходить в суды и не потерять этот участок. Потому что мы достаточно часто слышим жалобы о том, что что-то происходит в кадастре и в реестре», – сказала эксперт.

По ее мнению, изменения начнутся не сразу, но они неизбежны, так как политика государства – в том, чтобы лишить граждан собственности.

«Сначала все присмотрятся к нормативно денежной оценке земельного участка, предложениям на рынке. Но в дальнейшем украинцы будут вынуждены от земли собственной избавляться, потому что вся государственная политика Зеленского направлена на то, чтобы человек становился нищим – и жилищно-коммунальные платежи, и налоговое бремя делают невозможным процедуру содержания собственного имущества. Неважно, что это – квартира или земельный надел или другое собственное имущество. Вся политика, она об этом – выдавить и выбросить. И, конечно же, люди будут продавать свою землю, а что они ещё будут делать с этой суммой, которая быстро исчезнет без территориальной общины, я не знаю», – заключила эксперт.