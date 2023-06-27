К концу года ВСУ могут получить тридцать шесть F-16 – экс-глава ГУР Украины

Вадим Москаленко.  
27.06.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


К концу 2023 года на Украину может поступить тридцать шесть самолётов F-16, которые окажут ВСУ существенную поддержку в наступлении.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К концу 2023 года на Украину может поступить тридцать шесть самолётов F-16, которые окажут...

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«Я смотрю, какие страны покупают сегодня самолёты F-35, и какие [самолёты] у них освобождаются. Так вот, я считаю, что сегодня речь идёт о двух эскадрильях. Примерно тридцать шесть самолётов [F-16] до конца года могут быть переданы Украине», – сказал Кондратюк.

Бывший разведчик подчеркнул, что без этой техники проводить наступление у ВСУ не получится.

«На линии фронта они незаменимы. Это летающая платформа, на которое может быть повешено любое оборудование. Это и бомбардировщики, и штурмовики, и истребители.

Это усиливает наши наступательные действия, потому что без авиации наступать очень сложно. Любая инженерная техника, которая, например, делает проходы в минных заграждениях, сразу же попадает под вражеский огонь. Авиация позволяет это перехватывать», – резюмировал Кондратюк.

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