К концу года ВСУ могут получить тридцать шесть F-16 – экс-глава ГУР Украины

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К концу 2023 года на Украину может поступить тридцать шесть самолётов F-16, которые окажут ВСУ существенную поддержку в наступлении.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю, какие страны покупают сегодня самолёты F-35, и какие [самолёты] у них освобождаются. Так вот, я считаю, что сегодня речь идёт о двух эскадрильях. Примерно тридцать шесть самолётов [F-16] до конца года могут быть переданы Украине», – сказал Кондратюк.

Бывший разведчик подчеркнул, что без этой техники проводить наступление у ВСУ не получится.

«На линии фронта они незаменимы. Это летающая платформа, на которое может быть повешено любое оборудование. Это и бомбардировщики, и штурмовики, и истребители. Это усиливает наши наступательные действия, потому что без авиации наступать очень сложно. Любая инженерная техника, которая, например, делает проходы в минных заграждениях, сразу же попадает под вражеский огонь. Авиация позволяет это перехватывать», – резюмировал Кондратюк.