К концу весны Украина будет «теплая» – Арестович

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Запад уже напрямую говорит, что не хочет помогать Украине, а ее потери в дальнейшем противостоянии с Россией будут серьезно расти.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины офицер ВСУ Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы заплатите пехотой, кровью вашей пехоты на поле боя, потери подскочат». А теперь соедините это с новым законом про мобилизацию, по этим походам по нашим клубам, когда из бань голых людей вытаскивают в армию, и так далее. И отсутствием до сих пор стратегических сооружений, которые должны бы облегчить жизнь нашему солдату, и отсутствием нашей военной промышленности, своевременно принятых решений, всего этого до кучи. Они говорят прямо: «Ребята, вас ждут огромные потери, большие, чем были до сих пор», – сказал экс-советник ОП.

«Теперь добавьте заявление нашего Минсоцполитики о прекращении выплат переселенцам – только тем, у которых дети или инвалиды остались, с февраля. Теперь добавьте голосование за помощь, если она вообще будет, только в феврале, плюс, неизвестно, что будет с европейской помощью. И когда начнут резать социальные выплаты, вкупе с закручиванием гаек по мобилизации, и с подскоком высоких потерь – можете представить, что будет к марту у нас во внутренней политике. Плюс, добавим крупное российское наступление, которое явно готовится после выборов президента России, – я думаю, что к концу весны мы будем «теплые», а может быть и раньше», – заявил Арестович.