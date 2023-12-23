«К концу зимы ситуация усложнится»: на Западе встревожены истощением украинской ПВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Великобритании заканчиваются запасы ракет Storm Shadow, которые передавались Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете, бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж,служивший на Балканах, в Афганистане и Ираке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Предполагаю, что Storm Shadow у нас заканчиваются. Я не знаю, сколько их осталось (а если бы знал, не сказал бы), но десять лет назад мы уже исчерпали их запасы в Ливии. Совсем другой уровень военной помощи — Tomahawk, но не думаю, что на них можно рассчитывать», – сказал Ледвидж в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

При этом созданную на Украине систему ПВО он назвал «одним из триумфов западной помощи».

«Не знаю, сколько у вас осталось С-300 и других хороших советских систем, но сейчас в сфере противоракетной обороны, похоже, происходит переход на западные образцы: SAMP/T, Patriot, NASAMS и другие. Они практически непроницаемы. Но существует проблема с боеприпасами. И здесь мы возвращаемся к американской проблеме с поставками. Опасность для Украины — это нехватка зенитных боеприпасов, то есть ракет упомянутых систем. Все они очень дорогие и все поступают с Запада. Не знаю, какова ситуация с поставками — будем надеяться, что все в порядке. Однако россияне будут пытаться исчерпать эти боеприпасы. Они не исчерпают их полностью, такому не позволят произойти», – считает британский аналитик.

По его словам, не исключено, что «украинским ВВС, героическим войскам противовоздушной обороны и бронетанковым войскам придется принимать решение, что именно защищать».

«То есть даже иранский беспилотник Шахед стоимостью $20 тыс. вам, возможно, придется поражать из Patriot, если цель достаточно ценна. Учитывается ценность цели, а не ценность системы вооружения. Если боеприпасов не будет хватать, Украине придется принимать тяжелые решения. Именно в этом цель десятков и десятков ракет во время каждой российской атаки — истощить украинские запасы. Я не знаю цифр, но слышал оценки более осведомленных экспертов, что в конце зимы ситуация может усложниться», – предупреждает Ледвидж.