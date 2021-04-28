К кровавому переделу чернозёмов всё готово: Рада приняла последний закон

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который является ключевым для запуска финального этапа печально известной «земельной реформы» – продаже украинских чернозёмов транснациональным корпорациям.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», с резкой критикой законопроекта выступили депутаты, не участвующие в грядущем процессе грандиозной распродажи главного богатства Украины.

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Так, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что этим документам украинских крестьян фактически лишат земли.

«Гражданам, которым принадлежит право постоянного пользования землёй (а это огороды, это те несчастные гектары, которые выделялись фермерам), а также граждане с правом наследования наделов – им всем сейчас говорят этим земельным кодексом, что эту землю у них заберут, если они не выкупят её на аукционах, против иностранных банков. Фактически их лишают земли», – возмутилась она.

В ходе голосования под крики «Ганьба!» документ поддержали 284 парламентария из 338 присутствующих.

Запуск рынка земли на Украине стартует уже этим летом и угрожает вооруженными конфликтами в регионах страны. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гладких.

По словам эксперта, в стране может повториться конфликт наподобие тому, что разгорелся в Руанде в начале 90-х годов.

«Я на сегодняшний день знаю, что частные армии у людей есть на местах. Частные, натуральные армии. Мы должны осознавать, что это может спровоцировать определенный шквал насилия. Является ли Украина на сегодня настолько сильной, чтобы этот шквал насилия сдержать под контролем? Не повторим ли мы судьбу Руанды? Рассказывают, что это межэтнический конфликт был, но более детальное изучение показало, что, на самом деле, там внутри этносов ничем не меньшим было насилие, потому что воевали за землю, по большому счету», – заявил Гладких.