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Несмотря на заявления украинской пропаганды, российская армия слишком сильна для бандеровцев, которых в ближайшем будущем ждут только тяжелейшие бои.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил замкомандира батальона Нацгвардии Андрей Крищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас впереди ещё очень жестокие бои, очень жестокие стычки. Как мы видим на месте, Россия ещё не выдохлась. Они ещё не исчерпали ресурс, в первую очередь, человеческий. Они идут, лезут, ещё убивать и убивать», – сказал Крищенко.

Он отметил, что украинская армия сможет захватить Крым к лету только в том случае, если президент России Владимир Путин умрёт, и московское руководство забудет об Украине.

«Мы бы очень хотели летом всё закончить и быть в Крыму. Если завтра сдохнет Путин, и у них начнутся центробежные движения, передел власти, все эти группировки вцепятся друг в друга и забудут про нас, тогда мы и раньше будем в Крыму», – трепался боевик.

Также нацисты помечтали об убийстве российского президента.

«Кто первый доберётся до Путина, украинская армия или свои – что-то там организуют?», – спросила Бацман.

«Свои. Вся история России, царей и генсеков, до них первых добиралось их окружение, начиная с императоров Павлов. Поэтому, к сожалению, нам хотелось бы быть первыми, но окружение быстрее», – оправдался Крищенко.