К лету ожидается продвижение России вглубь Украины, включая Харьков – Дроздов

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Россия создала на Украине четко прослеживаемую эскалационную линию, к лету ожидаются существенное продвижение ВС РФ.

Об этом в эфире украинского эмигрантского радио «UA Chicago» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия создала на Украине четко прослеживаемую эскалационную линию, к лету ожидаются существенное продвижение ВС...

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«Было бы даже хорошо, если бы «глухой угол», но тут, наоборот, есть все признаки как раз эскалации и нападения нового, подготовленного, мощного нападения врага с большой перспективой до лета. Прогнозируются даже определенные проникновения и вторжения еще больше вглубь территории Украины», – сказал русофоб.

«И тут все говорят про Харьков, об этом пишут все медиа – и украинские, и мировые, да и вообще об этом южном поясе, который входит в интервенционные, оккупационные, захватнические планы кремлевского аспида… Все указывает на то, что эта эскалационная линия до лета абсолютно четко прослеживается», – заявил Дроздов.

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