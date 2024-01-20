К лету российская армия будет готова к широкомасштабному наступлению – украинский офицер

Игорь Шкапа.  
20.01.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока у России не хватает сил для широкомасштабного наступления, но все может измениться в течение нескольких месяцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, мнение которого приводит антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

Пока у России не хватает сил для широкомасштабного наступления, но все может измениться в...

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«Были разговоры о том, что они будут делать мощные наступательные действия зимой этого года, называли дату 15 января. Пока те силы и средства, которые у них есть, это так называемый тупик, который не дает возможности делать существенных продвижений», — сказал Гетьман.

При этом он говорит, что после выборов президента РФ в марте в России могут провести дополнительную мобилизацию, которая увеличит численность армии примерно в два раза.

«Есть [информация] из открытых источников в Российской Федерации, что будет дополнительная мобилизация. Они еще планируют привлечь 400 тысяч и тогда их армия на нашей войне будет равняться примерно миллиону военнослужащих, плюс техника, которую они сейчас активно производят и даже накапливают.

Поэтому вполне возможно предположение, что летом они попытаются делать более мощные наступательные действия, благодаря большому количеству живой силы и техники», – говорит майор.

По его словам, поэтому Украине надо усиливаться не только техникой, но и людьми.

«Полмиллиона людей, которые должны быть приобщены к Вооруженным силам Украины, это очень важно. В противном случае трудно понять, каким образом мы сможем сдержать миллионную армию россиян, если у нас не будет мобилизации, не будет оружия», – резюмировал Гетьман.

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