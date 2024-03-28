К лету Россия вернет половину ранее контролируемой территории – болгарский политик

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


При нынешней тенденции развития и положения дел Россия во время будущей наступательной кампании вернет себе до 50 процентов от той территории, которую она потеряла в 2022-м.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

При нынешней тенденции развития и положения дел Россия во время будущей наступательной кампании вернет...

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По мнению Паскова, российская армия освободит Славянск, Краматорск и всю территорию бывшей Донецкой области Украины.

«Если логика движения будет примерно такая, какая она есть, вернее, какая она была в последние 6 месяцев, потому что она сильно различна от того, что было раньше, то я думаю, что до лета, может быть, и летом можно отвоевать процентов от 30 до 50 от того, что Россия потеряла на Левом берегу Днепра в районе Харькова, Херсона и, наверное, смогут полностью Славянск, Краматорск – то бишь Донецкая область», – заявил Пасков.

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