К лету Украину ждет гражданский конфликт с участием военных – Василенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское общество, в том числе военные, созреют на бунт к лету этого года. О том, что такой сценарий вполне вероятен, свидетельствует мировой опыт подобных войн.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мне приписывают слова народное восстание – неправда, я такого не говорил. Я говорил, что возможен гражданский конфликт. Причем он разгорится внутри общества или из числа демобилизованных в армии. Так бывает во всех армиях мира. Я повторяю, кто забыл – эти конфликты, когда армия восстает на четвертый год войны, начинаются волнения в армии, начались в 1780-м году с Джорджа Вашингтона… В 17-м году восстала 5-я, 6-я и 7-я армия во Франции во время Первой мировой войны, расстреляли 300 дезертиров, они отказались идти в бой. Гасил волнения российский экспедиционный корпус. Маршал Малиновский, будущий, будучи ефрейтором-пулеметчиком говорил, что он обалдел, когда ему сказали расчехлить пулеметы и навести на французов. У нас эта критическая ситуация в армии возникнет летом. По времени, – я не знаю по ситуации… Зададим сами себе без ответа вопрос – армия станет разоружаться, подчиняясь приказу кого? Сырского, да? Ну, почитайте Марьяну Безуглую, которая обвиняет косвенно Сырского в госизмене», – заявил Василенко.