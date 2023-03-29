К любой западной технике для ВСУ русские тут же находят противоядие – Илларионов

Каждый раз, когда в информационную повестку попадает какая-либо техника, предоставленная Западом Киеву, медиа-шум вокруг неё затихает тогда, когда она перестаёт быть эффективной на поле боя.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, а ныне яростный критик Владимира Путина Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, какие вещи обсуждались в течение этого года – с небольшим? Обсуждалась такая система «Крапива», которая использовалась украинскими артиллеристами для наблюдения и т.д. Обсуждаем ли мы её сейчас? Нет. Почему? Потому что российская сторона нашла противоядие, и это уже не обсуждается. Помните, как энергично обсуждалось использование гаубиц 777? Не обсуждается. Потому что там тоже предприняли меры. Как много позитивного, и заслуженно позитивного, говорилось о системах «Хаймарс», сколько они сделали полезного для изменения соотношения сил. Сейчас это не обсуждается, потому что там тоже найдено нечто подобное противоядию – даже в этом конкретном случае. В частности, например, многие наблюдательные пункты или склады были отведены на расстояние от линии фронта, которое не позволяет достигать снарядами «Хаймарс» этих позиций. Есть много других вещей. Если российские войска год назад мало использовали беспилотники, то сейчас они их используют активно. И иранские «Шахеды» против гражданской инфраструктуры или «Ланцеты» против ВСУ. Было это год назад? Не было. Есть сейчас? Есть», – отметил он.

«Война – это такая история, когда конкуренция не останавливается ни на секунду, она продолжается с обеих сторон. И там тоже немало неглупых людей, которые пытаются что-то изобретать, находить противоядия, там тоже действует система радиоэлектронной разведки, блокирования украинских действий. Там тоже пытаются предпринимать тактические и оперативные действия, и это будет продолжаться бесконечно – до последнего дня войны», – рассказал Илларионов.