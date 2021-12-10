К маю цена на газ для украинцев увеличится более чем в два раза

10.12.2021  08:59 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Газ, Дзен, ЖКХ, Общество, Украина, Энергетика
Новости Украины

С учетом роста цен на европейских биржах и намерения НАК «Нафтогаз Украины» продавать населению газ по коммерческим ценам бытовым потребителям Украины к маю следующего года придется платить за газ 20-25 гривен за кубометр.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С учетом роста цен на европейских биржах и намерения НАК «Нафтогаз Украины» продавать населению...

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«Господин Коболев буквально вчера заявил, что газ надо продавать по коммерческой цене. «Нефтегаз» не скрывает, что собирается работать по коммерческим ценам. Ну ОК, давайте посмотрим – если никто не будет менять принцип ценообразования, то по всем прогнозам в мае месяце следующего года цена на европейских биржах будет колебаться в пределах 500-600 долларов за тысячу кубометров. Плюс все ожидают что после запуска «Северного потока» вот эта истерия, которая нагнетается, плюс там есть геополитический фактор», – отметил эксперт.

«То есть мы, закупая газ по европейским ценам, плюс налоги, будем иметь стоимость в пределах 700-800 долларов за тысячу кубометров. То есть у вас в платежках цена газа приблизится к 20-25 гривнам за кубометр. Плюс поднимался вопрос о тарифе на распределение – он же привязывается к цене газа. И у вас распределение «стрельнет» больше чем цена самого газа», – сказал Землянский.

Напомним, что сейчас цена газа для населения в зависимости от региона составляет 8 — 10 гривен за кубометр.

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