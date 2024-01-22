К маю средний украинский солдат постареет до 50 лет, что грозит обрушением фронта – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
22.01.2024 12:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


К маю средний возраст украинского солдата достигнет 50 лет, это опасно обрушением всей линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К маю средний возраст украинского солдата достигнет 50 лет, это опасно обрушением всей линии...

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По мнению Старикова, сейчас такой угрозы еще нет, но она может возникнуть через 2-3 месяца.

«Невозможно пробить какую-то линию на тактическом участке, потом выйти и обрушить фронт. Это невозможно сейчас, именно на сегодняшнее число. Но непонятно – если дальше пойдет такой контингент, месяц-два, тогда уже я не скажу, что реально. 43 года – средний возраст вооруженных сил, а скоро будет 45, а скоро – 50. Уже к маю будет 50. А что такое 50? Это я уже не буду говорить, что я спокоен, что обрушения фронта не будет», – заявил Стариков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», рассказал, что украинская армия резко стареет и пополняется алкоголиками

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