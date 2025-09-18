Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал рекордной урожайность пшеницы, названной в честь него.

Об этом он заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можете меня поздравить. Мы на моей родине вырастили пшеницу. Назвали ее к моему удовольствию зюгановка. Она в этом году дала мировой рекорд. Даже трудно вообразить – 185 центнеров с гектара! Наука, эксперты зафиксировали – на 5 центнеров больше, чем лучший сорт в Европе «чемпион». Он дал 180. Орловщина в этом году войдет в пятерку самых урожайных регионов страны. Хотя у нас половина земли нечерноземы – пески и подзолы, но соберем 7 тонн на человека», – заверил Зюганов.

«Ленинка – библиотека. Сталинка – недвижимость. Хрущевка – недвижимость. Брежневка – недвижимость. Зюгановка – пшеница. Дело партии живет», – пошутил тгк RIA_Kremlinpool.

По данным Минсельхоза РФ, к концу первой декады сентября намолочено уже 105 миллионов тонн зерна, в том числе 64 млн тонн пшеницы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия прошедшего летнего сезона, страна в достатке обеспечит себя хлебом.