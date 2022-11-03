«К началу декабря»: Украина анонсировала удар боевых дронов по Москве

Новости Украины

В ближайшее время будут предприняты новые атаки на Крымский мост и Черноморский флот в Севастополе.

С таким утверждением на украинском канале «Утро февраля» выступил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Скорее всего, будут произведены еще повторные атаки и на Черноморский флот, и на Крымский мост. Атаки будут также разработаны, как по аэродрому в Саках (аэродром в Новофедоровке, куда прилетел БПЛА – прим. ред.), когда пришли наши ракеты и уничтожили больше половины самолетов вместе с ракетами (не подтверждается ни характером разрушений, ни отсутствием следов разлета осколков или прилета ракеты – прим. ред.). Приход такого же уровня был по Крымскому мосту (взорван грузовик со взрывчаткой, от которого Украина открестилась – прим. ред.). Повреждение кораблей в Севастопольской бухте, может быть они и не потонули, но здоровье у них уже будет не то, даже после того, как их восстановят. Можно говорить о том, что по российской армии, по Черноморскому флоту нанесен очень большой удар. После повторения такого рода атак российское военно-политическое руководство вряд ли уже удержится на своих местах, будут какие-то подвижки в самой России, и я думаю, это приведет к распаду самого государства на составляющие части, и мы забудем за Российскую Федерацию как государство, как свое время больше 30 лет назад забыли за существование Советского Союза», – разглагольствовал Свитан.

Воодушевленный им же придуманными разрушительными атаками, полковник запаса ВСУ пошел дальше – в нападение на Москву.

«Дело в том, что в последнее время наш Укроборонпром запустил серийное производство БПЛА с заявленной дальностью до 1 тысячи километров, до Москвы лететь 500 км. Поэтому до Москвы они точно дойдут, и заявленная боеголовка около 75 килограмм. Это примерно тот же HIMARS, у него 90 килограмм. То есть в принципе вокруг Москвы и в самой Москве очень много военных объектов, которые являются легальной целью для украинских Вооруженных сил. В ближайшее время, я думаю конец ноября – начало декабря, мы услышим работу уже этих БПЛА с сине-желтыми флагами, которые передадут привет московским военным объектам».