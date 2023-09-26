К началу контрнаступления у ВСУ было 200 тысяч раненых

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На начало контрнаступления на Украине насчитывалось порядка 200 тысяч раненных. У 74% из них в результате боевых действий происходит травмирование конечностей.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил президент фонда «Здоровье украинского народа» Сергей Сошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы делали оценку на июнь этого года, сейчас за этот квартал ситуация немножко изменилась, но наша оценка была – 200 тысяч раненых. Мы, правда, оценивали военных больше, потому что гражданских мы не оценивали, их гораздо меньше было в больницах. Оценивали через опрос наших экспертов, которых больше 100 по территории Украины. В основном, это ортопеды-травматологи. И вот мы собрали эти данные, проведя небольшое исследование, несколькомесячное. Мы оценили в 200 тысяч раненых, из них 148 тысяч – раненых конечностей. Более 74% травм на сегодняшний день – это травмы конечностей», – заявил Сошинский.