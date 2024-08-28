К началу СВО Украина имела в два раза больше танков, чем у ведущих стран ЕС

Анатолий Лапин.  
28.08.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украина к 24 февраля 2022 года имела на вооружении в два раза больше танков, чем у четырех самых сильных стран Евросоюза вместе взятых.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина к 24 февраля 2022 года имела на вооружении в два раза больше танков,...

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Процент же реально боеспособных танков, по словам Рахманина, был еще большим.

«Возьмем украинские Вооруженные силы по состоянию на 24 февраля 22-го года, возьмем один компонент – танки. Я не буду называть количество. Но в украинских Вооруженных силах на начало полномасштабной войны было больше танков, чем, давайте возьмем самые сильные европейские страны: Великобритания, Германия, Франция, Италия…

В этих четырех странах танков вместе в два раза меньше, чем было в Украине на начало полномасштабного вторжения. И второе – исправных танков, то есть, танков, способных вести боевые действия, – еще больше», – заключил Рахманин, не уточнив масштаб украинских потерь.

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