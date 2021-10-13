К нам едет ревизор! Глава Минобороны США посетит Грузию и Украину

13.10.2021 23:44 (Мск), Тбилиси, Николай Осипов

Министр обороны США Ллойд Остин прибудет с официальным визитом в Грузию в начале будущей недели.

В рамках своего турне американский вояка побывает с визитом и на Украине, и в Румынии, а после отправится на министериал, который пройдет в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в Тбилиси.

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Как и следовало ожидать, подобное сообщение вызвало бурю оваций в Грузии. В МИД страны уже назвали этот визит «историческим», убеждая общественность в том, что он выведет грузино-американские отношения на новый этап развития.

«Америку и Грузию связывает прочное многолетнее партнерство в сфере обороны, которое играет решающую роль с точки зрения повышения готовности и совместимости нашей страны с НАТО. Грузия является верным союзником и партнером Америки как в регионе, так и в усилиях по укреплению международной безопасности», – заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Цинизм ситуации заключается в том, что грузинский дипломат вещает о том, что «Грузия является верным союзником и партнером Америки», а в простонародье это называют иначе – «Грузия является верным вассалом и марионеткой США».

Разумеется, что позиция и глас народа имеют большую цену, чем слова грузинского дипломата, который просто сотрясает воздух, дабы набить бонусы перед Пентагоном.

За ходом визита министра обороны США в Тбилиси будут следить корреспонденты «ПолитНавигатора».