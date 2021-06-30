«К нам приближается сепаратистский шабаш!» – паника Янины Соколовской

30.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пока СБУ во главе с партнером Владимира Зеленского по «95 кварталу» Алексеем Бакановым пиарится на скандалах вокруг поп-исполнителей Филиппе Киркорове и Басте, на Востоке Украины готовится взрыв сепаратистских настроений.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила известная своими русофобскими выступлениями в эфирах российских ток-шоу украинская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан Баканов и его силовая структура, которая это делала, в очередной раз пропиарила Киркорова и даже Басту, про существование которого многие украинцы даже и не знали. Когда Киркоров говорит о какой-то «соломинке», «надежде» и так далее, то слушайте у нас уже не то, что солома, у нас уже бревна в глазах. И мы смотрим с вами, как к нам приближается сепаратистский шабаш в большинстве регионов Украины. И Киркоров – это только одно из многих проявлений. Посмотрите, что происходит в Харькове, послушайте, какие заявления делает Терехов – псевдоместная власть. Послушайте, какие заявления делают его сторонники. Всё это говорит о том, что они считают, что сепаратистские лозунги для украинцев приемлемы, и на Востоке они находят своего человека, который их будет их слушать и воспринимать», – заявила пропагандистка.

Она полагает, что ситуация для украинской государственности усугубится по мере приближения выборов.

«Тут бы Баканову подключиться, тут бы ему не с Киркоровыми воевать, не списки обнародовать, не пиарить всех этих Киркоровых, а заняться всё-таки реальной ситуацией, потому что перед выборами всё взорвётся, это будет реальный взрыв сепаратистских настроений. Мы всё это увидим, и было бы хорошо, если бы это видел и Баканов», – добавила Соколовская.