К новой модели экономики в России хотят перейти со старым курсом рубля

Высокий курс доллара должен продержаться в России еще год.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обществу нужен период достаточно спокойного развития. Мы пережили трехмесячный шок. И если сейчас переходить к новой модели, то все равно нужно иметь курс таков, каков он был накануне 24 февраля, и с ним прожить какое-то время. Это не значит, что он долго будет таким, но от нескольких месяцев до года нужно прожить с курсом, к которому мы привыкли…

Мне представляется, что с курсом 70 и ключевой ставкой 7,5 мы можем стартовать при определении новой экономической модели», – сказал Шувалов.