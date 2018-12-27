К новому году крымчане получат шикарный подарок

27.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Первый участок федеральной трассы «Таврида» запустят в ночь на 31 декабря.

Об этом сообщает youtube-канал «Капитан Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Машины смогут двигаться по участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя. Пока движение будет двухполосным: в каждую сторону по одной полосе.

Полностью трасса «Таврида» от Керчи до Севастополя начнет функционировать с 2020 года.

Трасса «Таврида» – это четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км). Строительство ведет санкт-петербургская компания «ВАД».