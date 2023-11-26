К осени-2024 Западу станет совсем не до Украины – американский полковник

Вадим Москаленко.  
26.11.2023 23:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, США, Украина


Летом 2024 года США столкнётся с такими серьёзными внутренними проблемами, что об Украине все сразу забудут.

Об этом в эфире видеоблога заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Летом 2024 года США столкнётся с такими серьёзными внутренними проблемами, что об Украине все...

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«Я думаю, что по мере того, как мы будем проходить лето и приближаться к осени, у нас дома будут возникать кризисы, которые будут очень серьёзными. Они будут касаться финансовых вопросов, а также нехватки продовольствия и цен на топливо», – сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что многим «союзникам» США придётся рассчитывать только на свои силы.

«Я думаю, мы станем свидетелями постепенного краха нашей экономики. Многие потенциальные пузыри начнут лопаться.

И, по мере того, как это произойдёт, интерес к тому, что происходит за рубежом, будет всё меньше. Я не думаю, что мы можем сосредоточиться на происходящем на Украине в ущерб тому, что может происходить здесь, в США», – подытожил полковник.

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