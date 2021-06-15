15.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, СССР, США, Украина
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К переговорам с Байденом Путин приготовил неприятный для Украины сюрприз

Новости УкраиныКозырем в рукаве у президента России Владимира Путина на переговорах с американским руководством может...

Козырем в рукаве у президента России Владимира Путина на переговорах с американским руководством может быть решение судов о незаконности развала Советского Союза и выхода из него республик, которые ныне являются независимыми государствами.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Федорова, процесс восстановления Советского Союза станет законным основанием для возвращения Украины.

«Россия без этого процесса действительно ходит по лезвию международного права. Понимаете, да? Потому что этот процесс России дает совершенно другую аргументацию. Одно дело мы воздействуем на Украину потому что мы такие, как они говорят, агрессоры. А другое дело – мы законные требования предъявляем Украине. Поэтому этот процесс сто процентов будет в папочке Владимира Владимировича. Другое дело, получится ли ему вытащить, дойдет ли разговор до дележа Украины, я прошу прощения за такой термин. Я думаю, американцы на делёжку Украины не настроены», – заявил Федоров.

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