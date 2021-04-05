К похищению в Молдове украинского судьи могут быть причастны и Зеленский, и Порошенко

06.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Гражданин Украины Николай Чаус был похищен в минувшую субботу прямо в центре Кишинева. Неизвестные мужчины спортивного телосложения силой затолкали его в белый автофургон. Примечательно, что Чауса сопровождал охранник. Его избили в том же автофургоне и выбросили из машины.

Инцидент попал на видео случайных прохожих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тихая Молдова в шоке от такого разгула криминала.

Николай Чаус – личность известная, поэтому в общих чертах легко предположить, кто отдал приказ его выкрасть. Это либо президент Украины Владимир Зеленский, который хочет, чтобы беглый гражданин предстал перед следствием и судом, либо бывший президент Украины Петр Порошенко, который хочет спрятать Чауса подальше от следствия и суда. А дальше – по меткому выражению Валентины Матвиенко – «кони, люди».

История началась в 2016 году, когда судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в 150 тыс долларов. Эти деньги он якобы вымогал у родственников обвиняемого по делу о торговле наркотиками. Задержание проводилось силами НАБУ, неподконтрольного Порошенко.

Спустя две недели Чаус исчезает из Украины. Как утверждает существующее на западные гранты издание RISE, он выехал по паспорту молдавского гражданина Вячеслава Турку, который прибыл в Киев чартерным рейсом. Отдав документ судье-взяточнику, Турку остался на Украине со своей семьей, а Чаус улетел в Кишинев тем же самолетом. Эту операцию, по данным журналистов, курировала, подконтрольная Порошенко организация. С молдавской стороны поддержку оказывал друг Порошенко криминальный олигарх Влад Плахотнюк, которого на тот момент называли «хозяином Молдовы».

Украина объявила Чауса в международный розыск и запросила экстрадицию у Молдовы. Экс-судья сдался властям, был ненадолго арестован, но потом вышел на свободу и зажил спокойно в Кишиневе. Вскоре к нему приехала жена с двумя сыновьями. Существовала семья безбедно, хватало даже на охрану.

Ситуация поменялась вместе с властью в обеих странах. Владимир Зеленский дождался, когда молдавским президентом стала Майя Санду и попросил ее побыстрее экстрадировать Чауса на родину. После переговоров президентов в Киеве Зеленский публично заявил, что заручился поддержкой в этом вопросе.

Вскоре после этого Верховный суд Молдовы окончательно отказал беглому украинцу в предоставлении политического убежища, а суд первой инстанции начал рассматривать дело об экстрадации. Одновременно с этими событиями публикуется расследование RISE о причастности Порошенко к вывозу Чауса в Молдову.

Спустя месяц Чауса похищают.

В молдавских СМИ буквально сразу же начинают появляться фото человека, похожего на украинского судью, с завязанными глазами.

Потом новые фото – лицо Чауса открыто, на нем красные пятна, но при этом он якобы утверждает, что его никто и пальцем не тронул. Пишут, что похищенный находится то ли в Румынии, то ли в Приднестровье.

«По моей информации, экс-судью Чауса выкрали в Молдове не без участия некого Сергея Лысенко, человека Грановского, решалы Порошенко. Выкрали, мне кажется, уже навсегда… Я же говорил, что они начинают действовать в других странах так, как в своей? Предупреждал же», – написал украинский блогер Анатолий Шарий.

Другая версия, которая возникает у журналистов и политиков, похищение – совместная операция украинских и молдавских спецслужб. Но ее тут же опровергает Санду.

«Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана или нет их вина в совершении преступления», – заявляет молдавский президент.

И. о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет, что полиция уже задержала одного из причастных к похищению и обнаружила транспортные средства, участвовавшие в совершении преступления.

«Есть достаточно доказательств того, что преступление было совершено иностранными гражданами, которые пересекли границу с Украиной», – заявил Войку.

Спустя еще несколько часов СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что Чауса вывезли на Украину в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Этот автомобиль в субботу был припаркован неподалеку от молдо-украинской границы, после чего переехал в соседнюю страну по «зеленому коридору». Через тот же пункт въехали и четверо других украинцев, которые, как предполагается, участвовали в похищении Чауса.

«Следует понимать, что между Киевом и Кишинёвом существует договорённость о негласной выдаче Украине всех интересующих её лиц с территории Молдовы. Я знаю два случая, когда разыскиваемых в Украине по политическим делам задерживали в Молдове, а потом переправляли в Украину фигурально, а иногда и буквально в багажниках украинских дипломатических авто, и ещё один случай, когда такая транспортировка сорвалась из-за отказа украинской стороны (разыскиваемое лицо “разыскивали” только для вида)», – поясняет одесский журналист Юрий Ткачев.

Жена Чауса дает огромное интервью украинскому сайту «Страна UA», в котором сообщает массу фактов, один другого интереснее.

По ее словам, мужа заставили в 2015 году принять решение об аресте политика и бизнесмена Геннадия Корбана, близкого к олигарху Игорю Коломойскому. После этого НАБУ сфальсифицировало взятку.

По версии жены, Чаус не бежал с Украины. Его опоили снотворным и вывезли. При этом с ней в то время вел тайные переговоры адвокат Андрей Смирнов, которого навязало руководство суда. Этот человек обеспечивал ей телефонную связь с мужем и настаивал на том, чтобы она уехала в Кишинев.

Все это имеет значение, если учесть, что сейчас Смирнов занимает должность замглавы офиса президента Украины.

По словам Светланы Чаус, все пять лет в Молдове ее муж собирался сдаться властям Украины, но люди Порошенко приезжали в Кишинев и силой и угрозами заставляли его подавать прошение об убежище.

Комментирует ситуацию и сам Смирнов. Он утверждает, что решил стать адвокатом Чауса в интересах своего предыдущего клиента, которого Чаус засудил, – Геннадия Корбана.

Веточкой укропа на этом винегрете – еще и такая версия. Офис Зеленского, преследуя Чауса, хочет нанести удар вовсе не по Порошенко, а по бывшему руководителю главного управления украинской разведки Василию Бурбе, который организовывал вывоз судьи в Кишинев.

Именно Бурба причастен к распространению версии о том, что руководство офиса президента виновно в провале операции по так называемым «вагнеровцам» – российским гражданам, которых хотели прошлым летом похитить, посадив на Украине самолет из Минска.