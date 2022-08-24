К последнему «дню независимости» Украины

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Новости Украины

Этот «день независимости» очень похож на последний. Как и Зеленский – очень похож на последнего человека, у которого в трудовой книжке будет запись – «президент Украины».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает экономист Александр Дудчак, бывший киевлянин, вынужденный покинуть родной город после государственного переворота 2013-14 годов.

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Дрейф Украины к её нынешнему состоянию был все годы «независимости». Порой процесс тормозился, и у бывшей союзной республики появлялся шанс на развитие. Но, тогда происходила «цветная революция», и Украину возвращали на рельсы «евроинтеграции». Так было в 2004 году – к тому времени Украина готова была присоединиться к Таможенному Союзу на правах соучредителя, но «оранжевый» госпереворот и приведение к власти прозападной агентуры лишили Украину благоприятных перспектив.

Отказ от подписания Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС в ноябре 2013 года заставил Запад форсировать события и осуществить ещё один госпереворот, закончившийся кровавой сменой власти и ликвидацией остатков государственного суверенитета. Последующая война на Донбассе и вынужденное решение России на проведение Специальной военной операции – прямое следствие февральского госпереворота 2014 года.

Какой была Украина, и какой стала? В составе СССР Украина входила в десятку наиболее технологически развитых государств мира, если рассматривать её, как отдельное государство. Кстати, УССР обладала гораздо большим суверенитетом, чем нынешняя Украина, чем Украина, например, 2021-го или 2015-го года.

На «великой шахматной доске» Украина в составе СССР была игроком. Она была в составе «сборной команды» Игрока. Теперь, она не самостоятельный игрок, даже не фигура на доске. Теперь Украина – лишь доска на которой разыгрывается партия. И никто мнением доски не интересуется.

Украина – единственная страна на планете, которая не превзошла свой ВВП 1991 года.

После 2014 года сознательно, умышленно были запущены процессы деиндустриализации и депопуляции. И, тем не менее, все эти годы, до последнего времени, украинская экономика жила, благодаря дешевым энергоносителям из России и доступом к российскому рынку.

Украина потеряла не просто ценные предприятия, которые могли составить и составляли конкуренцию ведущим мировым производителям – в авиации, космической сфере, судостроении, энергетике машиностроении и пр. Потеряны целые отрасли. Просто убиты. Численность населения постоянно снижалась, как во многих европейских странах. Но после 2014 года, за 8 лет процесс стал лавинообразным – страну покинуло примерно 10 млн. граждан в поисках лучшей доли за кордоном. Уезжают наиболее активные, здоровые.

За последние полгода – ещё минус 10 млн. человек.

Кто управляет Украиной на 32-м году «независимости»? Поляки получили все права местного жителя, кроме права голосовать и участвовать в выборах. А зачем им участвовать в холопских выборах, если они имеют право управлять. В том числе и процессом назначения на «выборные» должности.

Последние 8 лет все структуры власти, все крупные корпорации, финансовые структуры, вплоть до НБУ, силовые структуры – МВД, СБУ, Минобороны – насквозь пронизаны импортными консультантами, советниками, супервайзерами и инструкторами. А, к эрзац-президенту приставлена охрана из британских спецназовцев.

Через МВФ навязано неподъемное долговое ярмо, из которого Украине не вырваться. Именно для этого оно и было навязано – страна переведена даже не в ручной режим управления, а в автоматический. В уходящей истории «независимой» Украины останутся позорные факты унижения законодательного органа – Верховной Рады, когда в сессионном зале Байден, ещё не будучи президентом, а в статусе госсекретаря США, увольнял и назначал генерального прокурора «незалежной», угрожая отказом в финансовой подачке. Впрочем, сидящие в зале позора не испытывали, они аплодировали.

Над внешней и внутренней политикой установлен полный внешний контроль.

Иностранные управители Украиной влезли в мозги, в души, отняли землю. Все 30+ лет проводилась бандеризация общества. Искажалась История, пропагандировалась бесовщина, навязывалась гомосятина. У людей отняли прошлое. Народ забывший свою историю, своё прошлое, не имеет права на будущее. А под конец, скуплена за долги ещё и треть (17 млн га) территории, оставшейся под контролем Киева Украины.

Что в обмен на все эти прелести получила Украина? Зато теперь она может проводить гей-парады. Впрочем, не может, а обязана. А, ещё обязана уничтожить своё население в войне со своими прямыми родственниками – мечта англосакса сбылась – русские рубят русских.

Но иного пути не было у России. Отравление нацистскими идеями украинского общества не прошло бесследно, не пройдет безнаказанно. Украина напросилась на процесс денацификации. Лечение болезненное, но необходимое.

Верю, что уже вскоре «День незалежності» будет заменен на День Освобождения Украины от нацизма и Воссоединения.