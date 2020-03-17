17.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Донбасс, Косово, Крым, Общество, Политика, Россия, Сербия, США
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К празднику непослушания США подключились даже марионетки Вашингтона – политолог




Отказ властей Косово выполнить требование США и отменить 100% пошлины на сербские товары – это первый из серии бунта американских марионеток по всему миру.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Сейчас та эпоха, когда подобного рода бунтов будет очень много, потому что сейчас на первом месте не трансатлантическая солидарность, а собственные интересы. Пример Италии с этой точки зрения весьма и весьма показателен. Обещанная помощь вылилась в пустоту и пшик. Смотря на это, каждая страна выстраивает свою линию поведения, ориентируясь на собственные национальные интересы», – отметил Гаспарян.

Напомним, дипломаты США пытались добиться размена: Косово отменяет 100% пошлины на сербские товары – Сербия останавливает международную кампанию по отзыву признания Косово. Однако новый косовский «премьер-министр» Альбин Курти отказался отменять пошлины.

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