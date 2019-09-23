К расчленению Украины всё готово

23.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина до сих пор не расчленена только благодаря стремлению российского президента Владимира Путина придерживаться мирного сценария.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Единственное, на чём держится Украина в её нынешних границах, которые её не устраивают, хотя это её проблемы, так это на категорическом нежелании российского главного начальника чего-то в этом роде заводить.

Что очень сильно противоречит желанию огромной массы российского силового блока, который не понимает, какого чёрта, и дальше двоеточие, и можно ставить много ситуаций, когда вот это «какого чёрта» не реализовано только потому, что люди дисциплинированны, и раз шеф говорит: «Будут жертвы, воевать не будем», – значит, не будем», – сказал Сатановский.