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Новости Украины

На уходящей неделе члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) объявили об открытии интернет-портала «Трибунал», созданного для сбора доказательств преступлений украинских военных и участников неонацистских формирований, которые впоследствии будут использованы в следственных и судебных процессах.

В официальном пресс-релизе сообщается, что проект собирает данные причастных к преступлениям служащих ВСУ, ГУР, СБУ, МВД, политиков, публичных персон и участников националистических формирований; свидетельства о военных преступлениях на юго-востоке Украины, в Донецкой и Луганской народных республиках; данные о жертвах военных преступлений, а также исторические справки об истоках неонацизма на Украине.

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«Люди, совершавшие преступления на войне, которая длится восемь лет в Донбассе, думали, что это останется безнаказанным. Сейчас это все начало документироваться и будет использовано следствием и судом для доказательств вины преступников. В то же время дети и внуки этих людей всегда смогут посмотреть, чем отличились их отцы и деды на войне, какие преступления они совершали», – сообщила СМИ член СПЧ Марина Ахмедова, журналист и общественный деятель, работавшая в Донбассе с 2014 года и ставшая свидетелем ряда событий.

По мнению Ахмедовой, запуск сайта сейчас стал особенно актуален в связи с тем, что украинская сторона уже давно распространяет фальшивки о «преступлениях Российской армии».

«Поэтому мы собрали достоверную информацию и поместили на один ресурс»

Информация о военных преступниках на сайте общественной инициативы «Трибунал» содержится в разделе «Досье» и делится на две вкладки: «Военное руководство» и «Исполнители». Анкеты фигурантов отсортированы в соответствии с их статусом, упрощая тем самым поиск нужного человечка.

Досье разыскиваемых преступников содержат конкретную информацию: где и когда родился, род занятий, особые приметы, доказательную базу из видео и фотоматериалов, заявлений в прессе и соцсетях, так что отвертеться не получится.

Многие нацистские упыри так уверены в своей безнаказанности, что без всяких стеснений фигурируют на видео или фотографиях в момент совершения ими преступлений: пытки и убийства военнопленных, расстрелы мирного населения, собственноручно подписанные снаряды или ракеты, предназначенные для обстрелов гражданских объектов, участие в грабежах, хвастливые заявления, угрозы и прочие признаки, определяющие состав преступления.

Помимо этих источников, фактический материал СПЧ передают российские военнослужащие – участники специальной военной операции, фиксирующие следы преступлений укронацистов, что называется, по горячим следам.

Все факты зверств расследуются, опрашиваются свидетели из числа украинских военнопленных и гражданского населения, так что шансы уйти от заслуженного наказания у преступников ничтожно малы.

Одной из главных целей «Трибунала» является не только сбор, проверка и обработка поступающих материалов, но также предание гласности имеющихся фактов, особенно среди иностранных журналистов и правозащитников.

По сообщению Марины Ахмедовой, глава СПЧ Валерий Фадеев делает еженедельный отчёт преступлений, включающий фактический материал с фотографиями, который затем передаётся в независимые европейские гуманитарные организации и даже в канцелярию Папы Римского.

Учитывая общественную важность проекта, к «Трибуналу» подключаются компетентные и неравнодушные люди.

К примеру, собирать и документировать информацию о военных преступлениях киевского режима в Луганской Народной Республике помогает Алексей Бондаренко – победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Первую командировку он провел в ЛНР. За четыре дня Алексей Бондаренко побывал в городах, которые неоднократно подвергались артиллерийским и ракетным ударам ВСУ — в Луганске, Стаханове, Сватово. Бондаренко выезжал на места военных преступлений, опрашивал пострадавших и свидетелей, тщательно фиксируя факты на фото и видео для их последующей передачи следственным органам ЛНР и привлечения виновных к ответственности.

В ЛНР Алексей Бондаренко вёл расследование в Луганской республиканской детской больнице, опросив маленьких пациентов и их родителей, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ. Посетил Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу и выехал на места, где от минометного обстрела ВСУ погибли мирные жители города. В Сватово встретился с пенсионерами и инвалидами кременского дома-интерната, в котором украинские военные оборудовали огневые точки и несколько дней прикрывались беспомощными людьми как живым щитом.

Видеоматериалов так много, и они настолько впечатляющие, что Бондаренко планирует использовать их для создания фильма о войне в Донбассе.

Дело, безусловно, нужное и своевременное. До начала спецоперации в России, республиках Донбасса, Украине действовали разобщённые инициативные группы, включая хакеров-антифашистов, собиравшие данные о преступлениях бандеровцев, тщательно собирая обвинительный материал.

Читая результаты расследования некоторых активистов в Telegram, иной раз удивляешься, как люди умудрялись по нескольким фотографиям вычислять мерзавцев, сообщая общественности их личные данные и обещая накормить мразей «судоплатовскими цукерками».

Судя по истерикам фигурантов, факты били не в бровь, а в глаз.

Но теперь, когда к расследованию преступлений неонацистов подключился СПЧ при президенте России, имеющий поддержку государства и следственных органов, возмездие приобретает необходимые силу и неотвратимость. И неважно, фиксировал или нет убийца и садист свои «подвиги» на видео, набивал или нет на тушку фашистские партаки – ниточки, свидетели, захваченные архивы и прочие «хлебные крошки» приведут к тому, что камни будут перевёрнуты, а забившаяся под них нечисть – извлечена и выставлена на всеобщие суд и обозрение.