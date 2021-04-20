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20.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина
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К разочарованию Украины ЕС отказался давить на Россию

Новости Украины

Евросоюз не собирается усиливать давление на Россию в связи с обострением внутриукраинского кризиса.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рахманинова, единственными, кто занимает более жесткую позицию, являются США.

«Смотрите, просто перечень последних вещей. Европейский союз не собирается вводить новые санкции. Германия не собирается останавливать работу над «Северным потоком-2», Макрон, несмотря на все попытки украинской стороны, не собирается поддерживать идею дальнейшего продвижения Украины в ЕС и НАТО. То есть двери остаются открытыми, но где они до сих пор никто не знает.

То есть это не означает, что мы должны остановить эти переговоры, это означает, что нужно использовать шанс. Даже те отдельные шаги, которые уже сделал Байден, дают основания считать, что Соединенные Штаты занимают более жесткую позицию и сейчас есть определенное окно возможностей – не открытые двери, которые неизвестно где находятся, а абсолютно конкретное окно, куда надо стучать», – заявил Рахманин.

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