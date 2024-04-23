К сербскому коллаборанту в БиГ, проголосовавшему за членство Косово в Совете Европы, приставили полицейских

Алексей Топоров.  
23.04.2024 21:41
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, ЕС, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал


Сараево приставило полицейскую охрану к представителю Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины Саше Магазиновичу.

На этнического серба посыпались угрозы в соцсетях после того, как он проголосовал за вступление Косово в Совет Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сараево приставило полицейскую охрану к представителю Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины Саше Магазиновичу. На...

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Глава делегации Парламентской скупщины БиГ, этнический серб прозападных взглядов Саша Магазинович в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовал за членство «Республики Косово» в этой организации. При этом еще два сербских члена боснийской делегации – Бранислав Боренович и Снежана Новакович Бурсач, проголосовали против, а бошнячка Сабина Джудич – за.

В целом, Босния и Герцеговина не признала независимость Косово.

За свою предательскую позицию Магазинович подвергся прессингу соплеменников в социальных сетях, которые засыпали его оскорблениями и угрозами, после чего власть в Сараево приставила к нему полицейскую охрану.

Напомним, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы 131 голосом против 21 при 11 воздержавшихся проголосовала за включение так называемой «Республики Косово» в Совет Европы. Против проголосовали делегации Сербии, Венгрии, Испании, сербские депутаты БиГ и Черногории.

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