К Шойгу вопреки запрету приехали из НАТО – он сообщил неприятную новость о ПРО

24.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия может в краткие сроки разработать и поставить на вооружение средства преодоления американской ПРО, элементы которой продолжают разворачиваться на территории стран бывшего соцлагеря.

Об этом сегодня в ходе открывшейся Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо отметить, что продолжается развёртывание глобальной системы противоракетной обороны. После выхода США из договора о ПРО стало очевидно, что развитие этого вида вооружения направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая. Наши партнёры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали, однако в концептуальных документах США официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы.

Сегодня США развёртывают объекты ПРО за пределами своих территорий, перекладывая на союзников часть задач по защите континентальной части Соединённых Штатов от удара баллистических ракет. По сути, их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности. ПРО никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов. Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. РФ эту задачу решила», – сказал Шойгу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что на конференции в Москве сегодня присутствуют представители европейских стран, входящих в НАТО.

«Хорошо, что сегодня в зале присутствуют представители ряда европейских стран НАТО. Мы знаем, что вы здесь, вопреки давлению на ваши столицы из Вашингтона с требованием бойкотировать нашу конференцию», – заявил Лавров.

«Кстати, точно так же США запрещали своим союзникам принимать участие в организованном нашим Минобороны в январе этого года показе ракеты 9М729, чтобы можно было убедиться соответствиям её характеристик параметрам договора о РСМД. Наверное, если кто-то уходит от предметного разговора, значит позиция слабая, аргументов не хватает», – подчеркнул глава МИД РФ.