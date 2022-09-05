«К сожалению, это не просто сторонники Путина, это – чехи» – режиссёр-иноагент о митинге в Праге

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Митинги в Праге против российских санкций и поставок вооружений на Украину лишний раз доказали – Чехию и чешский народ поглотил Русский мир.

Об этом в эфире канала украинского пропагандиста и нациста Романа Скрипина заявил российский либеральный режиссер, архитектор, в своё время отбывший в Прагу Андрей Курочкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уехали из Праги не три дня назад, а почти год назад, потому что не могли существовать с Русским миром, который оккупировал Прагу. Это не только сторонники Путина, но это и все люди, которые называют себя русскими, некоторые из них называют себя «хорошими русскими». Разницы между ними практически нет никакой. Вся разница только в том, что если бы они не оказались на Западе к началу войны, которую развязала их страна, то они бы были ровно такими же, как и сторона Путина. Сейчас они просто обязаны в силу нахождения географического исполнять эту роль. К сожалению, это так. Что касается флагов российских, то их там было немного (3 сентября 2022 года в Праге вышли на митинг 70 тыс. человек с требованиями отставки правительства, отмены санкций против России, снижения цен на энергоносители и занять нейтральную позицию по Украине – ред.), в основном это чехи», – рассказал Курочкин.