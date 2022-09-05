«К сожалению, это не просто сторонники Путина, это – чехи» – режиссёр-иноагент о митинге в Праге

05.09.2022  23:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 491
 
Беспорядки, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Чехия


Митинги в Праге против российских санкций и поставок вооружений на Украину лишний раз доказали – Чехию и чешский народ поглотил Русский мир.

Об этом в эфире канала украинского пропагандиста и нациста Романа Скрипина заявил российский либеральный режиссер, архитектор, в своё время отбывший в Прагу Андрей Курочкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Митинги в Праге против российских санкций и поставок вооружений на Украину лишний раз доказали...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Мы уехали из Праги не три дня назад, а почти год назад, потому что не могли существовать с Русским миром, который оккупировал Прагу. Это не только сторонники Путина, но это и все люди, которые называют себя русскими, некоторые из них называют себя «хорошими русскими».

Разницы между ними практически нет никакой. Вся разница только в том, что если бы они не оказались на Западе к началу войны, которую развязала их страна, то они бы были ровно такими же, как и сторона Путина. Сейчас они просто обязаны в силу нахождения географического исполнять эту роль. К сожалению, это так.

Что касается флагов российских, то их там было немного (3 сентября 2022 года в Праге вышли на митинг 70 тыс. человек с требованиями отставки правительства, отмены санкций против России, снижения цен на энергоносители и занять нейтральную позицию по Украине – ред.), в основном это чехи», – рассказал Курочкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть