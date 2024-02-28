«К сожалению, это правда»: беглый экс-советник Путина констатировал рост экономики РФ

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 13:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Западные санкции и беспрецедентное давление на Россию не смогли обрушить ее экономику – она растет, несмотря на ограничения, так, как не растет экономика ни одной страны «Большой семерки».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные санкции и беспрецедентное давление на Россию не смогли обрушить ее экономику – она...

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По словам Илларионова, Россия демонстрирует рост по всем показателям.

«Экономически Россия стала сильнее, вне всякого сомнения. Те разговоры, которые можно услышать от наших западных друзей, которые рассказывают о том, что России нанесен непоправимый ущерб, они считают, сколько процентов уничтожено оружия, техники, какие потери понесли российские войска, что они не могут производить ту продукцию, другую продукцию – мы все это слышали…

Они говорят то, что они хотят, во что хотят верить и что думают, что хотят слышать украинцы. Некоторым украинцам приятнее слышать, что врага уже нет и растают наши вороженьки. Жизнь сложнее, чем наши желания, надо смотреть в лицо тому, что происходит», – сказал беглый либерал.

«Да, действительно, в первые несколько месяцев, я бы сказал четыре месяца, российская экономика получила некоторый удар, статистически зафиксировано уменьшение объемов промышленного производства, резкие скачки валютного курса рубля, снижение валютных резервов, резкая эмоциональная негативная реакция на то, что происходило с какой-то частью населения, те или иные протесты…

К маю-июню 22-го года ситуация была стабилизирована и, начиная с июня 2022-го вплоть до сегодняшнего дня все показатели, которые характеризуют состояние здоровья российской экономики, идут вверх. Промышленное производство растет, ВВП растет в 23-м году. Это оценка Росстата, который говорит нам о приросте российского ВВП на 3,6%. Путину доставляет особое удовольствие цитировать эти цифры и говорить, что ни одна из стран «семерки» не имеет такого роста в 23-м году, что к большому сожалению, правда», – заявил Илларионов.

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