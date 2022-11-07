«К сожалению, есть попадания»: Зеленский пожаловался на иранские дроны и пригрозил ЧФ

07.11.2022  08:17 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Все чаще российские корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», не выходят на боевое дежурство в Черное море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Все чаще российские корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», не выходят на боевое дежурство в...

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«В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть ущерб. Но, к сожалению, есть и попадания. Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты», – сказал президент Украины.

По его словам, ВСУ «готовятся отвечать»

«Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель «Калибров». Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками.

Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы, как на море, так и в небе», – пригрозил Зеленский.

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