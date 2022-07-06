К сожалению, местные уверены, что по ним стреляют ВСУ – украинский мэр Славянска

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Новости Украины

Среди горожан по-прежнему остаются те, кто ассоциирует себя с Русским миром и хочет верить в то, что по ним стреляет украинская армия.

Так в эфире «ICTV» выразился киевский «мэр» Славянска Вадим Лях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Желающих увидеть здесь Русский мир стало меньше, но нужно говорить откровенно: есть настроения, слышу, к большому сожалению, то, что обстрелы – тоже дело рук якобы украинской армии. Понимаю, все верят в то, во что хотят верить, но у меня просто нет слов по этой ситуации. Но нужно понимать, что такие настроения тоже есть. Это – специально делается, с их (российской – ред.) стороны вносятся провокации, такое в городе тоже присутствует, но не очень много, на самом деле. Это радует», – успокаивал себя Лях.