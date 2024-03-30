«К сожалению, надо быть реалистами»: Зе-политолог анонсирует переговоры с РФ

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На Украине осознают, что победить Россию на поле боя не получится, а потому следует готовиться к мирным переговорам.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» обслуживающего интересы офиса президента Украины политолога Владимира Фесенко.

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Он считает, что предварительным условием для начала переговоров может быть прекращение огня.

«Удастся начать какие-то мирные переговоры или не удастся — вопрос открытый. Я думаю, что если какие-то консультации, даже не сами переговоры, а консультации начнутся, то не раньше второй половины года, в зависимости от хода боевых действий и военной ситуации. Именно военная ситуация будет определять готовность к переговорам. И здесь, к сожалению, я вынужден сказать: нам надо быть реалистами», – отмечается в публикации.

По его словам, есть два сценария на ближайшую перспективу.

«Если Россия получает преимущество в боевых действиях (если у нас не будет достаточного количества боеприпасов, оружия, если не удастся провести эффективную мобилизацию, а России удастся это сделать), то может сложиться такая ситуация, что нам придется начинать мирные переговоры, в которых будет доминировать Россия. Может повториться ситуация, причем, возможно, и в худшей форме, 2022 года — переговоров в Стамбуле. Это плохой сценарий. Но если мы не получаем достаточно поддержки, и если Россия получает более существенное преимущество на фронте, мы будем вынуждены пойти на такие переговоры для того, чтобы спасти хотя бы часть страны. Мы должны активно работать с нашими партнерами, чтобы не допустить такого сценария», – описывает перспективы первого варианта эксперт.

Впрочем, и второй сценарий в его изложении не предусматривает варианта, который можно считать поражением России.

«Если война заходит в тупик, переходит в чисто позиционную фазу, если нам удастся построить эффективные фортификационные сооружения, остановить врага, но будет очевидно, что ни нам не удастся продвинуться вперед, ни россиянам. Если ситуация будет достаточно стабильной, это может стать толчком для переговоров», – считает политолог.

Он добавил, что договориться могут о «прекращении огня без мирного соглашения и обмене пленными».

При этом подчеркивается, что Украина ни в коем случае не согласится признать свои территории российскими.

«На сегодня мы должны продвигать нашу стратегическую позицию и стратегическую рамку на будущее. Моя субъективная точка зрения: нам рано или поздно придется начинать переговоры. Это неизбежно. Война заканчивается или чьей-то победой, или переговорами. Поэтому к этому надо готовиться вместе с нашими партнерами», – резюмирует Фесенко.