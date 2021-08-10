Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

К сожалению, Украина безнадёжно отстала от совершившей экономическое чудо России – беглый либерал

Новости УкраиныЗа годы независимости Украина не смогла даже приблизиться к уровню своего ВВП на момент...

За годы независимости Украина не смогла даже приблизиться к уровню своего ВВП на момент развала СССР. Россия же совершила «экономическое чудо» и значительно увеличила свое благосостояние.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России, а ныне яростный критик Кремля, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«К сожалению, за последние 30 лет очень мало, что сделано. Украина является одним из наиболее медленно растущих государств и экономик Европы. Она – одна из немногих, может быть, одна из последних, в которых ВВП на душу населения в Европе еще не достиг уровня 1990-го года», – заявил Илларионов и похвалился, что «во время его работы» в России удалось удвоить ВВП страны.

«Та программа, которую мы осуществили в России, привела к экономическому чуду в России, к удвоению ВВП на душу населения за 10 лет. А доходы населения и реальное потребление граждан в постоянных ценах за десять лет выросли в 2,3 раза. Никогда за всю историю России, тысячелетнюю, таких темпов экономического роста в России не было», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть