К сожалению, Украина безнадёжно отстала от совершившей экономическое чудо России – беглый либерал

10.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

За годы независимости Украина не смогла даже приблизиться к уровню своего ВВП на момент развала СССР. Россия же совершила «экономическое чудо» и значительно увеличила свое благосостояние.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России, а ныне яростный критик Кремля, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, за последние 30 лет очень мало, что сделано. Украина является одним из наиболее медленно растущих государств и экономик Европы. Она – одна из немногих, может быть, одна из последних, в которых ВВП на душу населения в Европе еще не достиг уровня 1990-го года», – заявил Илларионов и похвалился, что «во время его работы» в России удалось удвоить ВВП страны. «Та программа, которую мы осуществили в России, привела к экономическому чуду в России, к удвоению ВВП на душу населения за 10 лет. А доходы населения и реальное потребление граждан в постоянных ценах за десять лет выросли в 2,3 раза. Никогда за всю историю России, тысячелетнюю, таких темпов экономического роста в России не было», – резюмировал он.