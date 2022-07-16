«К сожалению, в России умная глава Центробанка»: стенания украинских экспертов

В нынешней ситуации Россия смогла избежать крайне негативных для своей экономики сценариев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский инвестиционный банкир Сергей Фурса, отвечая на вопрос, какой запас прочности имеет экономика России.

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«Следует осознать, что РФ пока не разваливается. Смогла избежать макроэкономического шока от газовых санкций, они не спровоцировали финансовую панику. К сожалению, у них умная глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и сильная команда – смогли это предотвратить. Они перешли от сценария, когда лягушку бросают в кипяток и она сразу выпрыгивает, до того, как ее постепенно варят», – сказал Фурса.

Он надеется, что Россия шаг за шагом «будет деградировать», но «очень постепенно».

По его словам, для Запада очень важным является ограничение нефтегазовых доходов России, которые сейчас только растут.

«Это реализуется через эмбарго. Но Москва может продавать свою нефть в Индии, Китае. Теперь в Европе предлагается установить специальный налог на российскую нефть. Но это трудно имплементировать, потому что фактически это установление для всего мира уровня цен. Человечество стоит на пороге глобального экономического кризиса. Если он произойдет, спровоцирует падение цен на нефть.

Американские аналитики прогнозируют пике от 100 до 65 долларов за баррель. Русские продают с дисконтом, поэтому для них стоимость будет 30–40 долларов, что серьезно ударит по их бюджету. Санкции ведут к деградации российской экономики. Нефтяной шок мог бы это значительно ускорить. Случится он или нет, пока открыт вопрос», – резюмирует Фурса.