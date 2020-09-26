«К стенке!»: Опрос о Навальном на улицах Москвы

26.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Блогер и репортёр Сергей Рулёв провел очередной опрос на улицах Москвы относительно истории с якобы имевшим место отравлением либерала Алексея Навального, которому подсыпали яд то ли в бутылку, то ли в нижнее бельё. Как выяснилось, в отличие от молодёжи, более зрелые жители столицы скептически относятся к обвинениям оппозиционеров в адрес Кремля.

Более того, респонденты выразили уверенность, что санкции Запада, вводимые под предлогом ЧП с Навальным, ударят не столько по руководству РФ, сколько по доходам обычных россиян. «Зарплату сейчас вовремя дают, а будут задерживать», – сказал рабочий возле здания поликлиники.

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«В основном люди, услышав фамилию «Навальный», отмахивались. И всё же мне удалось расспросить разные категории москвичей. Пожилые женщины в районе Павелецкого вокзала были откровенными. «Изменник он и есть — изменник. Он не вернётся. Даже мы сидим дома и знаем, что никто его не травил, они же доказать ничего не могут», – заявила пенсионерка.

«Я за то, что бы его в Россию не пускать. С Ющенко тоже самая история, мы переживали, что его отравили, а он, Господи Иисусе, что-то выжрал сам. И Навальный – вполне может быть. А мадам, которая тут же сбежала на немецком самолёте, она к этому причастна. Так и у Немцова, которого стрельнули, девушка убежала, так она «в шоколаде», квартиру дали на Украине», – добавила вторая бабушка.

«Сейчас на нас всё валят, как будто бы в этом мы виноваты, а я считаю, что Путин умница. Но он не строгий, надо построже, сейчас воровства много, я за Сталина», – подытожила пенсионерка.

Опросил Рулёв и людей, которые получали визу в находящемся рядом посольстве Испании. «Кому он нужен, будет Путин об него пачкаться?! Не хочет он возвращаться! Он по медицинским показаниям туда попал… Теперь он сможет и оттуда всё хаять», – заверили женщины, стоящие в очереди за «шенгеном».

После Рулёв стал общаться со студентами Российского экономического университета им. Плеханова.

«Ребята, назвавшиеся Егором и Димой, уверенно заявили, что Навального определённо отравили, но не российское правительство, так как ему это не выгодно», – пересказал блогер.

В один из моментов, догоняя прохожих, которых хотел опросить, Рулёв подвернул ногу, после чего направился в специализированный обувной магазин, где также провёл опрос покупателей.

«Целый водоворот массовых интервью я закрутил перед входом на станцию метро «Серпуховская». Но абсолютному большинству москвичей и гостей столицы тема Навального оказалась абсолютно «филотеовой». «Лишь бы Путин живой был, всё, больше ничего не волнует!» – категорически заверили меня коренные москвички. А потомственный московский пролетарий заявил однозначно и безоговорочно – «К стенке!». И я считаю их мнение позицией большинства работающего населения Москвы», – резюмировал автор.